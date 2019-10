Tir tampona pullman Flixbus sulla Brindisi-Taranto: nessun ferito

BRINDISI - Momenti di panico tra i passeggeri di un pullman dell’azienda Flixbus che stamattina, sulla statale 7 Brindisi – Taranto, per cause da accertare, è stato tamponato da un Tir. Le persone a bordo non hanno riportato ferite ed illeso anche il conducente del mezzo pesante. Sul posto, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale ed i carabinieri che si sono occupati della viabilità.