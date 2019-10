Sciopero piloti e assistenti di volo Alitalia: cancellati 16 voli da e per Bari. 5 da Brindisi

BARI - È in corso lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo di Alitalia indetto dalla federazione che riunisce i lavoratori aderenti ad Anpac, Anpav e Anp. Nel corso della giornata sono previste due fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma i voli cancellati da Alitalia, sono comunque 198. Di questi, 16 riguardano l’aeroporto Karol Wojtyła di Bari.

In particolare sono stati annullati 8 voli che avrebbero collegato l’aeroporto di Bari con quello di Roma Fiumicino, quattro per tratta, e 8 voli sulla tratta Bari-Milano Malpensa, anche in questo caso quattro in partenza dalla Puglia e quattro dalla Lombardia. Le liste dei voli cancellati sono pubblicati sul sito di Alitalia.

Cinque, invece, gli aerei che non decolleranno dall'aeroporto di Brindisi. Quelli delle 6,40 ( AZ1620) e delle 11,15 ( AZ1624) diretti a Roma, poi i voli per Milano delle 13 ( AZ1642) e delle 14,50. Ma anche il volo delle 6,40 di domani verso Fiumicino: cancellato, appunto. Non va meglio sul fronte degli arrivi.

La compagnia aerea invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, utilizzando il sito alitalia.com oppure chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall'Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero).