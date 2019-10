Sciopero Alitalia, domani cancellati 27 voli in Puglia: a Bari saltano 8 voli

BARI - A causa dello sciopero del personale navigante indetto da alcuni sindacati autonomi della categoria, Alitalia è costretta a lasciare a terra i suoi aerei e i suoi passeggeri già a partire da questa sera, con uno strascico anche per giovedì 10.

Ventisette in totale i voli Alitalia da e per la Puglia cancellati: Ma la raccomandazione di Alitalia e Aeroporti di Puglia spa (la società che gestisce gli scali aerei della regione) è una: "Contattare la compagnia per maggiori informazioni sullo stato del proprio volo". In ogni caso, informano dalla compagnia, resteranno assicurati i collegamenti delle fasce garantite 7-10 e 18-21.

La compagnia sul sito spiega di essere stata "costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali,

programmati per quel giorno" e di aver attivato "un piano straordinario" per "limitare i disagi" dei passeggeri, che prevede "l'impiego di aerei più" capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori

coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata". Alitalia prevede che "il 70% dei passeggeri riesca a

viaggiare nella stessa giornata del 9 ottobre". Alitalia invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 9 ottobre - e anche nella serata dell'8 e nella prima mattina del 10 ottobre - a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall'Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero), oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.