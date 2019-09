Bari calcio, Cornacchini: «Dobbiamo trovare giusti equilibri»

BARI - «Ci siamo allenati a porte chiuse per non far vedere alcune cose del nostro lavoro. I ragazzi si sono allenati seriamente. Sono molto sereno. I ragazzi hanno sposato la causa ma non posso vedere una squadra che ha timore di giocare. Dobbiamo esser bravi ad avere coraggio. Dobbiamo migliorare e avere gli equilibri giusti": così il tecnico del Bari, Giovanni Cornacchini, ha presentato la trasferta di domani a Rieti.

Sui laziali ha specificato: «Abbiamo visto diverse partite, affronteremo una squadra di categoria che non demorde mai». "Il nuovo acquisto Bianco? A centrocampo - ha aggiunto - ha grande personalità, che serve in una piazza come la nostra. Awua? Ha una gamba tosta e un dinamismo impressionante». Poi ha precisato: «L'identità della squadra si troverà. Ora non possiamo giocare come immaginavo. Vivo qui una sfida importante e bella, e vorrei trasportare la squadra nella mia visione del calcio».

Infine una considerazione sul campionato: «La C è un campionato dove bisogna battagliare e essere tosti, arrivando per primi sulla palla. Siamo una squadra forte e dobbiamo reggere le pressioni della piazza». «Le troppe pressioni non fanno bene - ha concluso - e per questo cerco di stressare il meno possibile la squadra per qualche difficoltà»