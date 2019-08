Acquaviva, ucciso a coltellate dopo una lite. Fermata la convivente

Un uomo di 30 anni, Francesco Armigero, è stato ucciso a coltellate nella serata di giovedì ad Acquaviva delle Fonti. Il delitto è avvenuto per le scale dell'abitazione, in via Mons. Laera 153 dove la vittima viveva con una donna. L'episodio è accaduto intorno alle 20: Armigero sarebbe stato ferito a morte dopo un litigio probabilmente con la stessa donna. Un fendente lo avrebbe raggiunto al fianco rivelandosi fatale.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Miulli di Acquaviva dove è giunto cadavere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno sottoposto a fermo la convivente, una 28enne originaria di Sammichele di Bari che è stata interrogata fino a notte.

La vittima dell’omicidio era una persona conosciuta dalle forze dell’ordine, così come i suoi familiari. Il padre Felice, già ritenuto vicino ai clan mafiosi «La Rosa» e «Parisi» di Bari Japigia. Francesco era l’ultimo di tre fratelli: Leonardo il maggiore e Michele. Quest’ultimo, arrestato per l’omicidio del pregiudicato Giuseppe D’Aprile nel 2001 (un regolamento di conti nell’ambito dei traffici di droga), è poi diventato un collaboratore di giustizia. Accusò il padre, la madre e il fratello Leonardo di usura, facendo scattare pesanti condanne.