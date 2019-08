Giustizia svenduta, ex gip: «Mai soldi da D'Introno, giocavo a scacchi»

Michele Nardi ha parlato una sola volta, il 17 gennaio, nell’interrogatorio di garanzia seguito al suo arresto per associazione a delinquere e corruzione in atti giudiziari. Poi l’ex gip di Lecce è rimasto in silenzio. Nardi è in carcere da quasi sette mesi anche perché la Procura di Trani non ha creduto alla sua versione dei fatti: «Mai avuto soldi o regali da Flavio D’Introno», l’imprenditore di Corato che ha detto di aver dato 2 milioni di euro a Nardi e all’ex pm Savasta. Anzi, ha detto in sostanza, era D’Introno a chiedere soldi a lui.

