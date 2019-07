«Estate, solo 2 treni da Barletta a Bari per i pendolari»: scatta la petizione online

L'entrata in vigore degli orari estivi dei treni regionali ogni anno rappresenta un problema per chi lavora anche durante la bella stagione. In particolare un gruppo di pendolari pugliesi ha lanciato una petizione rivolta anche al presidente della regione Michele Emiliano in quanto da oggi, 22 luglio 2019, fino al 24 agosto, per raggiungere Bari da Barletta sono a disposizione soltanto due convogli regionali per chi deve arrivare entro le 9 del mattino, a fronte degli oltre 10 dell'orario invernale. I due treni "superstiti" sulla tratta Barletta-Bari arrivano nel capoluogo alle 7.35 e alle 8.09. Poi fino alle 9.17 non c'è più niente, e i treni servono anche Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo.

Pertanto i cittadini si sono riuniti e hanno lanciato una petizione (visualizzabile a questo link) in cui chiedono che «la politica regionale intervenga subito per ristabilire un servizio pubblico che viene quotidianamente foraggiato con le tasse dei cittadini pugliesi, e che il Presidente Michele Emiliano intervenga subito, in prima persona o tramite l’Assessore ai trasporti della Regione Puglia, ristabilendo le condizioni strutturali che possano permettere a migliaia di pendolari di recarsi a lavoro con i mezzi pubblici»