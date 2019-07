Basilicata, in arrivo 8 milioni dal Piano Nazionale per il rischio idrogeologico

La Basilicata riceverà circa otto milioni di euro, per 12 progetti, dal «Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico», firmato dal Ministro per l'Ambiente, Sergio Costa: in totale, sono stati stanziati e affidati 315 milioni di euro per 263 interventi in tutta Italia.

E’ quanto hanno annunciato, in due diversi comunicati, i parlamentari lucani del Movimento 5 Stelle Mirella Liuzzi, Vito Petrocelli, Arnaldo Lomuti, Agnese Gallicchio, Luciano Cillis e Gianluca Rospi, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra. Dei 12 interventi, nove riguarderanno la provincia di Potenza (due a Palazzo San Gervasio, Corleto Perticara, Tito, Missanello, Roccanova, Maratea, Castelmezzano e Pietrapertosa) e tre la provincia di Matera (Cirigliano, San Mauro Forte e Miglionico).

«Rispetto al passato - hanno spiegato i parlamentari del M5s - quando ci volevano due anni per provvedimenti di questo tipo, abbiamo dato un’accelerazione senza precedenti con un provvedimento realizzato in tre soli mesi: il Paese non può permettersi di temporeggiare quando si tratta di mettere in sicurezza il territorio, ed è importante rimarcare proprio il fattore tempo, spesso decisivo per scongiurare delle disgrazie a cui i fatti di cronaca ci hanno, purtroppo, abituato. Sono questi i provvedimenti davvero utili ed essenziali di cui c'è davvero bisogno per la protezione del nostro fragile territorio e dei cittadini». Gli interventi, «che dovranno essere operativi entro il 31 dicembre di quest’anno - ha detto Merra - serviranno a creare cantieri per il ripristino e la tutela dell’ambiente. La nostra regione è bellissima ma fragile. E’ necessaria, quindi, una vasta politica di riammagliamento del territorio perché ritengo che una regione in sicurezza dal punto di vista territoriale sia una regione attrattiva anche dal punto di vista turistico».