Treni, lavori sulla linea Potenza-Foggia: circolazione sospesa tutta l'estate

La circolazione ferroviaria sarà "sospesa quest’estate sulla linea Potenza-Foggia» delle Ferrovie dello Stato. Lo ha annunciato Rete ferroviaria italiana (Rfi), che «dal 1 luglio al 1 settembre interverrà in quattro gallerie e su due viadotti, lungo la tratta Rocchetta-Avigliano e Potenza Superiore-Potenza Centrale e adeguerà la galleria Isca della Ricotta, sulla tratta Rocchetta-San Nicola di Melfi».

In una nota, Rfi ha spiegato che «inoltre, saranno eseguiti lavori di adeguamento plano altimetrico e di potenziamento nelle stazioni di Rocchetta e Castel Lagopesole che consentiranno di velocizzare gli incroci, migliorare la regolarità della circolazione e l’accessibilità delle stazioni. Per garantire la mobilità, durante i lavori sarà attivo un servizio sostitutivo con bus. Gli orari dei bus e le variazioni all’offerta di trasporto sono già consultabili sul sito dell’impresa ferroviaria, nelle biglietterie di stazione, self service e ricevitorie abilitate. Anche sulla linea Potenza-Battipaglia sono in programma interventi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria che non interferiranno con la circolazione ferroviaria».