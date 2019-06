Rifiuti, Mennea (Pd) attacca l'Ager: fiumi di consulenze immotivate, gestione inefficace

L'emergenza rifiuti che sta scoppiando in Puglia solleva un polverone politico. Nel mirino, da un po' di tempo, c'è l'Ager, l'agenzia per la gestioni dei rifiuti della Regione Puglia, che da due anni ha rimpiazzato i vecchi Ato accentrando tutti i poteri in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Dopo le accuse dell'opposizione - M5S in testa - che nei giorni scorsi aveva accusato di inefficienza l'Agenzia, ora arriva fuoco amico. Il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, spara a zero sull'Ager, dopo il conferimento da parte del Comune di Barletta del servizio di conferimento della frazione organica (dal 3 giugno al 3 settembre) alla Ecodaunia di Cerignola.

“Oltre all’incompetenza dimostrata finora nel ruolo che ricopre - visti i risultati deludenti prodotti nel campo dei rifiuti pugliesi - il direttore dell’Ager Puglia ora scarica sui cittadini, in particolare oggi su quelli di Barletta, la sua inconcludente attività nel chiudere il ciclo dei rifiuti. Noi in Consiglio regionale stiamo ancora aspettando di discutere il piano dei rifiuti, ma ora l’attesa è entrata nel tunnel dell’emergenza. Il costo del servizio a Barletta sarà di 1,1 milioni di euro per quattro mesi – spiega Mennea. “Si pagheranno 275mila euro al mese per un servizio che, prima, costava in media 150mila euro, con un aggravio di 125mila euro. A tonnellata si pagheranno 198 euro più Iva, rispetto ai 141 più Iva di prima. Questo determinerà inevitabilmente un aumento della Tari (tassa rifiuti), che già oggi i cittadini pagano per coprire il costo del servizio".

Poi Mennea l'ancia l'affondo finale. "Finora l’avvocato Gianfranco Grandaliano, direttore dell’Ager, si è distinto solo – continua l’esponente di maggioranza in Consiglio regionale - per aver conferito numerosi incarichi immotivati, con un’utilità pubblica tutta da dimostrare. Mi chiedo: ma i sindaci soci di Ager Puglia perché tacciono? Perché non si ribellano ad una gestione monocratica e non condivisa di questa Agenzia le cui decisioni ricadono sulle loro comunità amministrate?"

Il riferimento è ai "numerosi incarichi" - come scrive Mennea - affidati ai consulenti esterni (e ai co.co.pro.) con cifre che arrivano fino a oltre100mila euro l'anno (come si ricava dai dati - incompleti - pubblicati sul sito), da quando si è costituita l'Agenzia. Fino a pochi giorni fa - fanno sapere dalla Regione - all'Ager c'erano solo due dipendenti giunti a febbraio scorso con una procedura di mobilità che in realtà prevedeva di reclutare più gente, ma con scarsi risultati: qualche giorno fa si è insediato un dirigente, il direttore tecnico, l'ing. Antonio Di Biase, fino a maggio scorso manager dell'Amiu e ora chiamato a dar man forte all'Agenzia

Nonostante tutto, la gestione dell'Agenzia sembra "dipendere" dagli esterni. E l'Ager ha ild delicato compito di occuparsi dei bandi per la realizzazione di nuovi impianti previsti dal Piano strategico dei rifiuti in attesa dell'approvazione del nuovo Piano adottato circa un anno fa.