PopBari, passa norma fusioni per banche in Dl crescita. Jacobini: fine delle incertezze

Il governo tenta la carta fiscale per favorire le aggregazioni di banche del Mezzogiorno e risolvere così il problema della Popolare di Bari con una norma che, come ha spiegato il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Leonardo Patroni Griffi, «imporrà ai cda una riflessione» nel valutare operazioni di fusione. E’ probabile, riferiscono fonti finanziarie, che partirà già in estate una serie di contatti per mettere a punto un polo degli istituti di credito al Sud, ancora troppo parcellizzati.

L'EMENDAMENTO AL DL CRESCITA

La maggioranza ha messo a punto un emendamento al Dl Crescita, approvato dalle commissioni bilancio e finanze della Camera, che consente a imprese e istituti di credito del Sud di utilizzare le attività fiscali differite (Dta) trasformandole in credito di imposta fino a 500 milioni di euro in caso di aggregazioni. La norma viene proposta dalla maggioranza di governo su ispirazione del Mef e con la consulenza tecnica di Banca d’Italia e appare quindi più solida e meno 'estemporaneà di altri provvedimenti degli scorsi mesi. L’opposizione ha però segnalato come si tratti di un 'salva banchè mascherato proprio da chi della lotta al credito ha fatto una bandiera nella campagna elettorale.

La mano del Tesoro nella stesura del provvedimento (che prevede un canone annuo dell’1,5% della differenza tra dta e imposte versate) dovrebbe consentire di evitare la censura Ue. Il relatore al dl crescita il leghista Giulio Centemero ha infatti detto che la norma ha l’ok della dg Competition della Ue, tradizionale 'bestia nerà delle banche italiane.

IL POLO NEL MEZZOGIORNO

E così nelle intenzioni degli estensori sembra esserci l’idea che partendo dalla Popolare Bari che deve varare un aumento di capitale da 500 milioni, cedere gli npl e la controllata Cr Orvieto, si potrebbe creare un polo nel Mezzogiorno partendo dalle altre realtà locali, la Popolare Puglia e Basilicata e la Popolare Pugliese in primis. Verrebbe quindi scartato lo scenario di una super popolare che aggreghi anche soggetti più in salute nel Nord e nel Centro che nei mesi scorsi avevano mostrato la loro contrarietà a operazioni imposte dall’alto.

Per la Pop Bari, che si era prima ingolfata nella vicenda Tercas, aveva rinviato il progetto di trasformazione in spa, finendo poi in pesante rosso, si tratta così di una finestra di opportunità importante anche se è pur sempre un aiuto minore rispetto a quanto speso dallo Stato per i salvataggi delle Venete o di Mps. La mossa dovrebbe così consentire di superare le resistenze dei vertici e i localismi e consolidare un comparto in aree d’Italia dove le popolari sono spesso, assieme alle Bcc, il maggiore presidio per famiglie e pmi.

Secondo quanto ha affermato all’ANSA il presidente della Banca Popolare Puglia e Basilicata Leonardo Patroni Griffi, la norma «imporrà ai cda degli istituti di credito una riflessione nel valutare ipotesi di aggregazione, fermo restando che queste devono creare valore per gli azionisti. E’ tempo che la politica affronti la crisi bancaria come quella di un altro settore quale l'acciaio evitando le decisioni emergenziali».

JACOBINI (POPOLARE BARI): NORMA PONE FINE A INCERTEZZE - «È un provvedimento che ci auguriamo metta fine ad un lunghissimo periodo di incertezze iniziato nel 2015 con il decreto di urgenza Renzi sulle Popolari immediatamente dopo il nostro salvataggio di Tercas e che ha trovato il suo culmine nella iniziale condanna per aiuti di stato poi clamorosamente smentita dal tribunale europeo». Lo afferma il presidente della Banca Popolare di Bari Marco Jacobini a seguito del via libera delle commissioni all’emendamento salva banche al Sud inserito nel decreto crescita.