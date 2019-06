Bari, calciomercato: nel mirino Antenucci, Arrigoni e Scavone. Nasce la scuola ufficiale del club

BARI - La nuova stagione del Bari in Lega pro inizierà ufficialmente con il ritiro precampionato in Trentino (la partenza è fissata tra il 12 e 13 luglio, ma non è stata ancora scelta la località) mentre lo staff dirigenziale lavora alla composizione della nuova rosa. Il team manager Matteo Scala dovrà nei prossimi giorni formalizzare le conferme dei giocatori simbolo della passata stagione: si va verso il rinnovo dei contratti per le punte Neglia e Floriano, per i centrocampisti Bolzoni e Hamlili, e per i difensori Di Cesare e Mattera.

Potrebbe proseguire l’esperienza in biancorosso anche il giovane portiere Marfella (cresciuto nelle giovanili del Napoli) nella scorsa stagione titolare in Serie D. C'è poi il rebus della conferma del capitano Brienza, fantasista classe 1979: il suo caso sarà affrontato direttamente dal presidente De Laurentiis e non è da escludere che possa rimanere nel club come dirigente. Tra gli obiettivi ambiziosi del club c'è l’ingaggio di un bomber di categoria superiore: il sogno è la punta Antenucci della Spal, classe 1984, mentre sono nel taccuino degli operatori di mercato baresi anche i centrocampisti Arrigoni (Lecce) e Scavone (Parma).

NASCE LA SCUOLA DEL BARI CLUB - Il Bari rilancia la programmazione del settore giovanile con il nuovo progetto di organizzazione e sviluppo di una Scuola Calcio Ufficiale SSC Bari: la struttura si fonda sulla collaborazione fra la società biancorossa e l'Intesa Sport Club Bari.

«Sono molto contento di questo accordo - spiega il presidente De Laurentiis -. Avere una nostra scuola calcio ufficiale credo sia un tassello fondamentale per sviluppare il progetto del settore giovanile. Crediamo molto nella programmazione e nella possibilità di coltivare talenti». De Laurentiis elogia anche l'Intesa, partner nell’iniziativa: questa società «è stata capace di aggregare e tenere uniti i giovani calciatori classe 2007 e 2008 ex tesserati, che quest’anno hanno fatto un ottimo lavoro nei loro campionati di riferimento».

La Scuola Calcio Ufficiale SSC Bari prenderà ufficialmente il via con l’inizio della nuova stagione, ma all’inizio di luglio si terranno gli open day per poter conoscere le attività di base per le squadre Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci e fare le prime pre-iscrizioni. «Il progetto nasce con l'obiettivo di riappropriarsi del tessuto territoriale e ripartire dai calciatori del settore giovanile di base, tesserati negli anni scorsi - sottolinea Antonello Ippedico, segretario generale SSC Bari e responsabile organizzativo del Settore Giovanile -». Soddisfatto anche Francesco Corallo, presidente di Intesa Sport Bari: «Dopo il rompete le righe del vecchio settore giovanile biancorosso, con l’Intesa abbiamo cercato nella scorsa stagione di compattare tutti i ragazzi ex tesserati per non disperdere il loro talento. Siamo felici ora di poter portare questi ragazzi a casa, in biancorosso».