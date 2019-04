Bari più vicina ad Atene: da giugno voli diretti per la capitale greca

BARI - Voli diretti della Aegean Airlines collegheranno Bari ad Atene. I voli in partenza dagli aeroporti di Bari saranno operativi dal 2 giugno al 18 ottobre. Queste rotte si aggiungono a quelle che Aegean opera durante tutto l'anno collegando i viaggiatori in partenza da Milano, Napoli, Roma, Venezia, Bologna e Catania ad Atene.

Da Atene, i voli di Aegean Airlines consentono ai passeggeri che partono dall’Italia di raggiungere molte altre destinazioni come Salonicco, Rodi, Heraklion, Chania, Santorini e Mykonos.