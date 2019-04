I bimbi del Gargano donano a Papa Francesco un ulivo secolare in segno d'amicizia

FOGGIA - Un grande albero di ulivo secolare del Gargano in dono al Papa, in occasione dell’udienza generale di oggi, «come segno di speranza per il mondo». Sono stati i bambini pugliesi della scuola elementare di Cagnano Varano (Foggia) - riferisce l’Osservatore Romano - a lanciare questa semplice ma significativa iniziativa: un vero e proprio «girotondo dell’amicizia» attorno a un ulivo, con il suo forte simbolismo di pace. E i piccoli hanno coinvolto i loro coetanei di Carpino e Ischitella, nel foggiano, ma anche di Milano e di Salvaterra (Reggio Emilia), scegliendo di chiamare il progetto «Amicoulivo albero dell’amicizia». L’ulivo, alto oltre 6 metri con un diametro di 3 metri, sarà ora piantato nei Giardini vaticani. A rendere possibile l’iniziativa ci hanno pensato la parrocchia di San Francesco a Cagnano Varano, l'associazione «La montagna del sole» e l’Associazione trekking acquatico, insieme alle scuole frequentate dai bambini.