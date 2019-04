La Puglia entra nella rete europea "Città e regioni per ciclisti"

BARI - La Giunta regionale ha deliberato l'adesione della Regione Puglia alla rete europea Cities and Regions for Cyclist (Città e Regioni per i ciclisti), coordinata dall’European Cyclists Federation con sede a Bruxelles. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, secondo il quale la Puglia è la prima regione italiana ad aver deciso di entrare nel network europeo di città e regioni attive nelle politiche di mobilità ciclistica, per testimoniare il contributo significativo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e al perseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul Clima.

L’iniziativa consentirà alla Puglia, oltre che di crescere dal punto di vista delle buone pratiche da adottare a favore della mobilità ciclistica, di attivare nuovi partenariati utili ad attingere, mediante progetti europei, ad ulteriori risorse finanziarie. Il network Cities and Regions for Cyclists è stato creato oltre venti anni fa dall’European Cyclists' Federation (ECF) per mettere in rete enti locali e territoriali e facilitare l’interscambio di politiche e buone pratiche di mobilità ciclistica.