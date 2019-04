Mafia foggiana, parla il super investigatore della Dia: «Ecco i legami dei clan»

Generale Antonio Basilicata, lei è capo del Primo reparto investigazioni preventive della Direzione investigativa antimafia. E per quattro anni è stato il comandante Provinciale dei Carabinieri a Foggia. La Quarta mafia, come riconosciuto da più parti, è stata a lungo sottovalutata. Adesso ritiene ci sia la giusta attenzione investigativa?

«La Magistratura e le forze di Polizia, grazie anche ad una diffusa rete di investigatori, hanno, da tempo, piena consapevolezza delle potenzialità della criminalità foggiana, estremamente pericolosa e violenta, che non smette di confermarsi tale. Ne sono la riprova i continui episodi di sangue, non ultimo l’omicidio della scorsa settimana di Francesco Pio Gentile».

