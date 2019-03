Bari - Gela: la diretta della partita

Nella città del pallone da tempo è scattato il count down per tagliare il traguardo promozione. Battere i siciliani ridurrebbe a cinque i punti da conquistare per ottenere il conforto della matematica sulla vittoria del torneo. «Ho sentito addirittura ipotesi sulla data certa della promozione: mi sembra un po’ esagerato», la riflessione di Cornacchini. «Non sto facendo calcoli, né guardo la classifica: mi limito a pensare ad un match per volta e mi sforzo per inculcare tale filosofia pure nella squadra. Pensare troppo in là genera pressioni che è meglio evitare».



Non ci sono dubbi sulla formazione: Aloisi tornerà ad essere il terzino destro, con Nannini sulla corsia opposta in luogo dello squalificato Quagliata. Con Di Cesare acciaccato, la coppia centrale sarà composta da Cacioli e Mattera, mentre in mediana si ricomporrà il tandem Hamlili-Bolzoni, con Piovanello e Floriano esterni offensivi. Brienza giocherà da trequartista a supporto di Neglia, negli inediti panni di centravanti per rilevare Simeri, fermato per due turni dal giudice sportivo e sanzionato dal club. «Si è reso conto di avere sbagliato - conclude Cornacchini -, e sta pagando l’errore. Ma si sta allenando meglio di prima: per noi resta un elemento prezioso».