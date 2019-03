Legittima difesa, Decaro preoccupato, Emiliano: «È marketing politico»

«Io sono preoccupato a livello personale come sindaco di Bari e non come presidente dell’Anci». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, rispondendo ad una domanda sulla legge sulla legittima difesa approvata ieri dal Parlamento, a margine di un incontro elettorale davanti al cantiere del parco dell’ex Fibronit per la presentazione della lista «Democratici ecologisti».

«È uno di quei temi anche di coscienza personale - ha detto Decaro - su cui non c'è una posizione univoca da parte degli 8mila sindaci del nostro Paese, ci sono posizioni diverse perché hanno anche una impronta politica e ideologica diversa i sindaci del nostro Paese».

EMILIANO: MARKETING POLITICO - «È un immenso meccanismo di marketing politico e mi auguro che i giudici riescano a mantenere ferma la barra. Nella sostanza mi auguro soprattutto che questa norma non sia un incentivo a dotarsi di un’arma, pensando che avere un’arma a casa serva ad evitare i furti. Questa è una stupidaggine gigantesca». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la legge approvata ieri dal Parlamento sulla legittima difesa.

«Avere un’arma addosso non serve a niente. Quindi - ha continuato Emiliano - io invito tutti gli italiani, anche dopo il cambiamento di questa norma, a non comprare pistole, a non detenere pistole, a non utilizzare armi. Perché avere armi per casa è pericolosissimo. L’utilizzo delle armi non previene il crimine in maniera privata e persino la polizia, la pubblica sicurezza, utilizza le armi con una cautela estrema». «Uno stato civile non ragiona pensando che la legittima difesa aiuti il calo dei reati. Non è così. Io so come ragiona un criminale. Si attrezzeranno presumendo che la difesa sia più forte e quindi attaccheranno in maniera più violenta. Si chiama escalation, che è una cosa che va sempre evitata, soprattutto in materia di ordine pubblico. Però siccome questo è un Governo di incompetenti che non capisce assolutamente niente di molte delle cose di cui si occupa non mi meraviglia».



«La legittima difesa era una norma inserita nel codice penale dall’epoca di Mussolini, se non c'avevano pensato i fascisti a modificare l’articolo 54, non capisco come sia possibile che ci abbia pensato questo governo, cioè incrudelirla ancora di più. Peraltro - ha concluso - è anche un’offesa nei confronti delle forze dell’ordine» da parte del ministro dell’Interno «che ha la responsabilità di organizzare le forze dell’ordine, e che che dice che 'siccome le forze dell’ordine non sono all’altezza di prevenire i reati, difendetevi da solì, insomma un delirio».