Trasporti, Lezzi: «Tratta Napoli-Bari pronta nel 2026»

BARI - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha assicurato il massimo impegno per il raddoppio della linea ferroviaria della Napoli-Bari» e tutte le opere «saranno appaltate entro il 2020 per essere completate entro il 2026». Lo ha ricordato il ministro per il Sud Barbara Lezzi rispondendo, nel corso del question time alla Camera, a una interrogazione riguardante la tratta di alta velocità Napoli-Bari e in generale la situazione dei trasporti al Sud.

L’intervento per la realizzazione della linea ad Alta Capacità e ad Alta Velocità Napoli-Bari «ha una previsione di spesa complessiva di circa 6,2 miliardi di euro e è attualmente confermata da RFI», ha ricordato.

Per quanto riguarda poi il progetto del raddoppio Termoli-Lesina sulla Direttrice Adriatica, questo «è coperto da un apposito finanziamento per un importo complessivo di 700 milioni, suddiviso nei due lotti funzionali Termoli-Ripalta e Ripalta-Lesina». Al momento, ha spiegato ancora il ministro, «è stata completata la progettazione definitiva del lotto pugliese (Ripalta-Lesina) e è in corso la relativa attività negoziale che sarà ultimata entro il primo semestre del corrente anno», ma in ogni caso «la tratta Ripalta-Lesina sarà attivata entro il 2023».