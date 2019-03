Gioia del Colle, beve al bar acido caustico al posto del succo: grave bimbo di 5 anni

BARI - Ha bevuto un succo di frutta industriale in un bar a Gioia del Colle, ma all'interno vi era acido caustico. Ora il bimbo di 5 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari: ha esofago e stomaco bruciati.

Secondo il racconto dei genitori, il piccolo avrebbe ingerito con una cannuccia un succo di frutta preconfezionato servitogli al bar. Gli effetti delle bruciature sono stati immediati e il bimbo ha dato subito l'allarme alla mamma e al papà. Come riporta Repubblica, la coppia ha accompagnato il figlio in ospedale dove, dopo una prima endoscopia, sono state scoperte le ustioni a stomaco ed esofago. I carabinieri della compagnia di Gioia del Colle sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e capire quale tipo di acido fosse contenuto nella bevanda. Bisognerà anche capire quanti danni hanno subito stomaco e esofago, ma è ancora presto per dirlo. In settimana i medici effettueranno una nuova endoscopia.

Il bimbo intanto è sotto controllo in ospedale, in attesa dei risultati delle analisi fatte sulla bevanda. A breve, partirà dal reparto la denuncia del caso.