Maltempo, evacuati campeggi a Rodi Garganico

La pioggia e la grandine cadute in abbondanza nelle ultime ore in alcune zone del Gargano hanno creato gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico, in particolare nella zona poco distante di Lido del Sole, dove sono stati fatti evacuare alcuni campeggi a causa del livello dell’acqua che ha raggiunto e anche superato l’altezza di un metro, e sulla litoranea che, su lunghi tratti, è stata invasa da detriti e fango. I vigili del fuoco, intervenuti nella zona con diverse squadre, stanno lavorando ininterrottamente da diverse ore e hanno dovuto compiere centinaia di interventi per allagamenti e richieste di aiuto.