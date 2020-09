Pierpaolo Petrelli: un modello lucano al Grande Fratello Vip

POTENZA - C’è anche il lucano Pierpaolo Petrelli tra i concorrenti del «Grande fratello vip» che ha preso il via lunedì sera su Canale 5. Originario di Maratea, Pierpaolo è ormai un volto noto della televisione grazie a «Striscia la notizia», «Temptation island» e «Uomini e donne». Dice di aver deciso di partecipare al «Grande fratello vip» per conoscersi più a fondo. Sguardo intenso, fisico statuario, gli occhi sono molto puntati su di lui dato che ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà da single e potrebbe trovare l’amore proprio nella casa del Grande fratello.

Tra i volti femminili che partecipano a questa edizione del reality per antonomasia ci sono Dayane Mello, Francesca Pepe, Adua del Vesco ed Elisabetta Gregoraci. E proprio quest’ultima è quella che sembra attirare di più l’interesse del modello e ballerino lucano. Nato a Maratea il 31 luglio del 1990, Petrelli dopo la maturità scientifica parte per Roma per iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Ma ben presto sceglie di abbandonare gli studi per dedicarsi anima a corpo al mondo dello spettacolo.

Approda in tv nel 2013 come ballerino nel programma di Carlo Conti «I migliori anni», poi lavora a «Striscia la notizia» diventando il primo velino del tg satirico di Antonio Ricci. Nel 2018 veste i panni del tentatore nella prima edizione di «Temptation island vip’, » sempre in quell’anno partecipa come corteggiatore a «Uomini e donne», la popolare trasmissione di Maria de Filippi. Diventare avvocato rimane, però, ancora il suo sogno, come lui stesso confessa. Pretelli è stato anche al centro del gossip nostrano per la sua vita sentimentale. L’ex velino è stato a lungo fidanzato con la modella e attrice cubana Ariadna Romero, dalla quale ha avuto anche un figlio. La loro relazione si è poi interrotta bruscamente. Da quel momento in poi Pierpaolo ha avuto altri flirt, ma nulla di serio.