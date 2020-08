Otranto, selfie, sorrisi e spiaggia per Alessandro Borghese

OTRANTO - Sfilata di volti vip a Serra degli Alimini 1 di Otranto. Toccata e fuga ieri per lo chef Alessandro Borghese accompagnato dalla moglie, la bellissima Wilma Oliverio, ex modella e manager, e dalle figlie Arizona e Alexandra.

Affascinante anche in tenuta da mare, lo chef più amato della tv è stato subito riconosciuto da clienti e personale al bar Bikini del villaggio mentre ordinava una bottiglia di acqua fresca. Simpatico e molto alla mano, Borghese ha cominciato a scherzare, a far selfie con tutti mentre moglie e figlie lo aspettavano in spiaggia sotto l’ombrellone.