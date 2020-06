Mara Venier e Nicola Carraro progettano il matrimonio bis tra gli uliveti di Savelletri

Sono insieme da venti anni, ma si amano come il primo giorno e presto si risposeranno forse proprio in Puglia. Mara Venier e Nicola Carraro hanno detto sì il 28 giugno 2006 a Roma, ma progettano di rifare la cerimonia religiosa in terra pugliese. Fonti bene informate sostengono che sia stato il governatore Michele Emiliano, molto amico della conduttrice, a suggerire alla coppia di risposarsi davanti al mare di Capitolo o Savelletri. Succederà davvero? Lo vedremo a breve, intanto la splendida Mara sta progettando le sue vacanze indecisa tra la Versilia e il mare cristallino dell’alto Salento. Molto probabilmente, secondo quanto risulta alla Gazzetta del mezzogiorno, alla fine Mara andrà a Forte dei marmi a luglio per poi scendere in Puglia intorno a ferragosto. Per lei è pronta una spettacolare villa ribattezzata «Residenza dei limoni» - cinque stanze da letto, piscina, sauna e maggiordomo h24- gestita dal gruppo Talea collection diretto dal top manager brindisino Andrea Sabato. «Abbiamo dato via quasi tutte le nostre super ville e tra poco apriremo le strutture alberghiere a 5 stelle» spiega Sabato- «ma per la signora Venier da noi le porte sono sempre aperte». E proprio Andrea Sabato è uno dei manager del comparto turistico alberghiero della Puglia chic che apre a luglio La Peschiera, relais sull'acqua di Capitolo, il Melograno e il Cala Ponte, ossia le strutture del brand Talea che sono state già opzionate da molti vip in forma rigorosamente anonima. La scorsa estate alla Peschiera sono arrivati, tra gli altri, Carlo Verdone, la campionessa Federica Pellegrini e Anna Foglietta. In agosto, invece, dovrebbero arrivare Mara, il marito Nicola, la figlia Elisabetta Ferracini con il nipote Giulio, il figlio Paolo Capponi con la moglie ed il piccolo Claudio junior che è il cuore di nonna Venier. Oltre a Mara, voci bene informate, sostengono che sarebbe in arrivo perfino George Clooney con la famiglia. Di sicuro, Puglia e Basilicata dove il covid 19 è praticamente sparito, saranno regioni meravigliose prese d’assalto dalle famiglie italiane. Ma nella settimana appena passata sono stati tanti gli appuntamenti mondani che segnano un ritorno alla normalità. Vediamoli insieme!

Il compleanno di Jasmine

Il 14 giugno scorso la bellissima Jasmine Carrisi figlia di Albano e Loredana Lecciso ha festeggiato i suoi 19 anni nella Tenuta di Cellino San Marco con la family. La Gazzetta del mezzogiorno vi regala in esclusiva una foto di Jasmine con la torta realizzata dalla mamma Lory. Ed è di questi giorni il debutto della bella ragazza come cantante. In arrivo per lei molte novità in questa estate post covid. Intanto, la canzone di Jasmine è già andata in onda su Radionorba proprio il 14 giugno. Albano e Lory - più che mai felici e vicini - sono molto amici del direttore artistico Alan Palmieri e di Marco Montrone presidente del network che mantiene la leadership nel mercato italiano. E a proposito di Radionorba ricordiamo che la Lecciso con me e Rita Dalla Chiesa condusse nel 2017 una edizione fortunata della trasmissione Le donne lo sanno, andata in onda anche in diretta sulla tv di Radionorba su sky.

Alfonso super star a Mediaset

Alfonso Signorini potente e bravissimo direttore di chi (in edicola in una nuova veste dedicata ai temi dei sentimenti) ha condotto un fantastico GF vip e per questo Piersilvio Berlusconi punta su di lui per la prossima stagione tv del Biscione. Alfonso sta preparando i provini del nuovo Gf ma scalda i muscoli anche per altri 2 programmi. La sua conduzione seria rigorosa e dagli ascolti stellari ha cambiato il linguaggio della tv e sarà fondamentale nel palinsesto Mediaset 2020/2021. Ma chi partecipa al new Gf? Noi possiamo anticipare che ci saranno Elisabetta Gregoraci ma anche - anteprima assoluta - Rosanna Cancellieri. Dovrebbe approdare nella casa più vista degli italiani anche Stefania Orlando che era contemporaneamente in corsa per i Fatti vostri.

I Fatti di Samantha

E ai Fatti vostri lascia Roberta Morise e arriva, secondo nostre informazioni, la ballerina Samantha Togni già star di Ballando con le stelle fresca di nozze con un noto chirurgo plastico. Samantha avrebbe battuto al fotofinish la stessa Orlando ma anche altre soubrette. Il posto che va a prendere la Togni è quello occupato per un decennio da Adriana Volpe prima del famoso litigio con lo storico e bravo conduttore Giancarlo Magalli. Fuori dai fatti vostri pure Demo Morselli. Il grande Michele Guardí sta progettando un restyling del programma più visto del day time Rai. Comunque andrà sarà un successo.

Adriana e Alessio su TV8

Adriana Volpe e Alessio Viola debuttano il 29 giugno su TV8 con la trasmissione Ogni mattina. Programma scritto e guidato dal capo progetto Alessandro Banfi ex Vita in diretta con due inviate d'eccezione: Flora Canto moglie di Enrico Brignano e Aurora Ramazzotti figlia di Eros e di Michelle Hunzicker. Auguri affettuosissimi dalla Gazzetta del mezzogiorno!