Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso diventa cantante

Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi potrebbe presto salire sul palco con il suo famosissimo papà per iniziare una carriera nel mondo della musica. La primogenita del cantante pugliese e di Loredana Lecciso, infatti, ha presentato il suo primo singolo da solista che si intitola Ego e ha un testo rap accompagnato da note molto orecchiabili, che ha tutte le carte in regola per ottenere un grande successo.

La hit è stata presentata proprio da mamma Loredana che, orgogliosa della figlia, ha condiviso su Instagram una breve clip della canzone disponibile su Youtube. I follower hanno mostrato immediatamente di apprezzare Jasmine, definendola “un talento”.