La pornostar Malena al mercato di Acquaviva con tanto di mascherina

ACQUAVIVA - Tra le bancarelle appena tornate a dare vita al mercato dopo il lungo stop, munita di mascherina, è spuntata lei, la pornostar del momento, la gioiese Filomena Mastromarino, in arte Malena.

Una ospitata quasi a sorpresa, la sua, che ha lasciato stupefatti soprattutto i maschietti che ieri si sono affacciati all’area mercatale sull’estramurale, per l’appuntamento settimanale con le compere di tutti i settori merceologici.

Jeans attillati, tacchi a spillo e maglietta appena sopra l’ombelico, la 37enne musa del re del porno Rocco Siffredi ha familiarizzato con i passanti, sempre mantenendo le distanze nel rispetto delle misure anti contagio. Tra i banchi vendita, la notizia della inattesa e gradita presenza si è sparsa in un baleno.

Prima di fare l’attrice di film e video a luci rosse, Malena è stata negoziante e agente immobiliare. Ha anche avuto una esperienza come fiancheggiatrice del Partito democratico, nelle file dei renziani. Fino all’incontro con Siffredi, che l’ha proiettata nello showbusiness a luci rosse, un mondo artistico che non conosce crisi e che anzi nel periodo di clausura forzata sembra avere vissuto una stagione d’oro, almeno sul web. La interprete di pellicole hardcore, anzi, più recentemente sta conquistando anche il pubblico internazionale.

Per il resto, la giornata nella zona mercatale si è dipanata senza problemi, grazie anche ai controlli della Polizia locale. Due i varchi di ingresso contingentato, da via Buonaventura Veracroce e via Bianco. Ai clienti e agli ambulanti era imposto l’utilizzo di mascherine. E la stessa Malena ne ha indossata una, nel rispetto delle norme anti Covid. Quindi, prima di congedarsi, si è prestata a essere fotografata, rigorosamente a distanza, dimostrando che, fuori dal set, ama vivere e presentarsi come la classica «ragazza della porta accanto».