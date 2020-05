L’irresistibile Anna Falchi pronta al ritorno su Rai1

Ci aveva visto giusto Antonio Azzalini, da sempre estimatore della signora, quando un paio di anni fa, aveva fortemente voluto Anna Falchi a condurre un programma di cucina su Telenorba.

Secondo il direttore della tv dei Montrone, l'ex lady Finanza (così veniva chiamata al tempo delle sue nozze con Stefano Ricucci, prima che l'imprenditore venisse arrestato) non doveva fare «solo» l'ospite. Poteva e doveva condurre un programma tutto suo. E adesso, per l'attuale compagna dell'ottimo Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai nonché nipote di Bruno Vespa, è arrivato il momento del ritorno in pompa magna su Rai1. Anna Falchi sempre bella e solare condurrà nel palinsesto estivo della rete ammiraglia un format quotidiano con il tarantino Beppe Convertini, ex mister Bello d'Italia, stimatissimo dai Cinque stelle, reduce da una stagione d'oro alla guida di Linea verde. Ogni giorno dopo Uno mattina, Beppe ed Anna (che adora la Puglia) saranno alla guida di un quotidiano dedicato alla terza età. Nel primo pomeriggio, per la gioia delle over 65, torna il dolcissimo Pierluigi Diaco con il suo programma «Io e te» dove ritroveremo (si spera) anche lo straordinario Santin Fiorillo e Paola Tavella con Sandra Milo e Valeria Graci. Ma la vera novità sarà la versione quotidiana di «Italia sì» ideata e condotta da Marco Liorni che va in onda dal 1° giugno nella fascia di «Storie italiane» lasciata libera da Eleonora Daniele che finalmente si riposa e va a partorire serena la sua Carlotta dopo una gravidanza vissuta per tutti i 9 mesi in video. Grandi sorprese anche su Rai 2 dove Francesco Canino, acuta penna di giornalismo tv (torinese con sangue pugliese) prefigura il ritorno di «Mezzogiorno in famiglia», il fortunato programma del grandissimo Michele Guardí che sta per archiviare con «Uno mattina» in famiglia e I fatti vostri una stagione da incorniciare. Se tornasse quel programma molti dicono che la padrona di casa potrebbe essere la foggiana Manila Nazzaro, anche se un altro nome importante di un'altra professionista è quello di Veronica Maja. Che succederà? Lo sapremo solo alla formalizzazione dei palinsesti, intanto per adesso buon lavoro a tutti i direttori.

Collovati contro Parietti - Caterina Collovati grintosa e preparata conduttrice di Telelombardia era davanti alla tv quando poche sere fa Alba Parietti era ospite di Bianca Berlinguer su Rai 3. Alba rivelava di avere avuto il Covid 19 e di averlo scoperto da analisi sierologiche. Diceva di essersi messa volontariamente in isolamento dopo una trasmissione su canale 5 da Barbara d'urso a cui aveva partecipato anche la Collovati. Logico che la conduttrice, non avendo saputo nulla, si sia allarmata e abbia scritto un post al vetriolo destinato alla Parietti chiedendo in sostanza alla signora perché non avesse fatto cenno della febbre avuta il giorno dopo il prime time con Barbarella con la produzione Mediaset. Apriti cielo! La replica di Alba, donna tosta e forte, non si è fatta attendere e il tutto è finito su Dagospia di Roberto d'Agostino sito che continua a macinare lettori a livelli record. Nella polemica a dare una mano a Caterina è giunta poi Selvaggia Lucarelli sempre molto ascoltata e temuta sul web. Qualcuno ha minacciato di scomodare gli avvocati. Come finirà? L'importante è che tutti per adesso stiano bene. Il Covid 19 è una brutta bestia e le precauzioni, ha ragione la Collovati, non sono mai troppe.

Emilio e la festa della mamma - Lui si chiama Emilio Sturla Furnò ed è un professionista della comunicazione impeccabile e bravissimo. Oggi lavora per Interflora ma la sua creatività è immensa. Conosce tutto e tutti. Così per la festa della mamma di domani ha inondato le vip di fiori meravigliosi. Da Matilde Brandi a Fanny Cadeo passando per la stessa splendida Anna Falchi, tutti hanno postato foto e dediche su instagram rendendo soave e gioiosa questa ricorrenza in un momento di estrema difficoltà come questo che stiamo vivendo. Bravo Emilio!

Ilary vuole il quarto bebè? - L'indiscrezione non trova conferme però gira con molta insistenza negli ambienti romani. Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a fare il quarto bebè. Dopo Christian, Chanel e Isabel per la coppia d'oro dello show biz potrebbe essere tempo di un'altra culla. Ilary secondo alcune fonti sarebbe in attesa ma lei smentisce. Intanto è toto nome per la figlia di Luca Argentero campione di share con la fiction Doc di rai 1 e Cristina Marino, la sua bellissima compagna. C'è chi dice che la piccola potrebbe chiamarsi Zoe o Chloé, altri puntano invece su un nome tradizionale come Maria Luce. Luca e Cristina negano di avere già scelto. Sarà vero?