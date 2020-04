Covid 19, quarantena d’amore per Albano e Loredana Lecciso

Stanno consumando la quarantena insieme nella villa di Cellino San Marco. Lei, sempre più bella e lui, tonico, attivissimo, un vero leone alle prese con la cucina e l'orto. Ma stavolta Albano e Loredana sembrano più complici che mai, sorrisi, dolcezze, foto postate su instagram e tanta attenzione ai loro figli Jasmine e Bido tanto che i media hanno rilanciato nelle ultime ore l'ipotesi che siano tornati effettivamente una coppia. La notizia sarebbe clamorosa visto che Albano si professa ufficialmente single, ma fonti bene informate sostengono che non si tratti di una vera e propria fake news. «Io e Albano abbiamo ritrovato un momento bello tra di noi» confessa la Lecciso a La Gazzetta del Mezzogiorno, «sicuramente molto è legato ai figli che adoriamo ma anche tanto è collegato al fatto che i sentimenti soprattutto quelli puri e limpidi con il tempo si evolvono in direzioni più armoniche e consolidano amicizie profonde e importantissime». Vedremo se il prolungarsi delle restrizioni porterà novità in casa Carrisi.

Perrino e gli auguri a Conte È stato tra i primi a telefonare al premier Giuseppe Conte lo scorso 18 marzo per fargli gli auguri di buon onomastico. Angelo Perrino e il presidente del Consiglio foggiano si conoscono da tempo e si stimano molto. Conte è stato a «La piazza», la Cernobbio del Salento a fine estate scorsa e ha alloggiato per due anni di seguito a Ceglie, paese nativo di Perrino e del portavoce di palazzo chigi Rocco Casalino, mangiando da Antonella Ricci 1 stella Michelin al mitico «Fornello ».

Il rapporto tra Perrino e il premier è così buono che quando Conte parla ad Affaritaliani.it il sito fondato dal giornalista pugliese nel 1996, si allertano dirette h24. «Siamo stati i primi dice Perrino - a credere nella rivoluzione digitale e a cavalcarla introducendo il giornalismo italiano in Internet e Internet nel giornalismo italiano sin dal lontano 1996. In quegli anni, quando la parola Internet avrebbe evocato per i più un filo interdentale o un detersivo per sanitari, noi registravamo presso il tribunale di Milano la prima testata virtuale d’Europa».

Il caffè e i biscotti per Doc «Doc nelle tue mani» è il più grande successo tv degli ultimi tempi. Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti ha spopolato portando a casa il 31 per cento di share. Momento magico per l'attore torinese lanciato anni fa dal Grande Fratello che sta per diventare padre. Incinta ormai al traguardo di una bimba è la sua bellissima compagna Cristina Marino che, nonostante la gravidanza avanzata, prepara al futuro papà biscotti fatti a mano. Basta guardare instagram per scoprire che tipo di colazione la Marino allestisce per Argentero. Ecco allora una tazza di caffè latte biscottini artigianali e romantici fiorellini di campo. Per Luca è la prima paternità anche se in passato l'attore è stato sposato con Miriam Catania, la nipote della splendida Simona Izzo.

Caterina e la trasmissione con Brera Caterina Balivo, come Elisa Isoardi e Vira Carbone è in pausa forzata dal video. E se la Isoardi ogni giorno diletta i suoi fans con dirette instagram sulla cucina, Caterina ha inventato un nuovo format sempre sui social che condivide con il marito il finanziere Guido Brera. Nel pomeriggio la bella conduttrice intervista uno scrittore a proposito del suo nuovo libro mostrando capacità e verve, doti che le hanno permesso di fare carriera in video. Tra i più gustosi da segnalare Alessandro D'Avenia. Divertenti anche i duetti alla «Sandra e Raimondo» tra Caterina e Guido che si amano da oltre 10 anni e hanno due meravigliosi bimbi Guido Alberto e Cora. Bravi!