Il Coronavirus non risparmia le stelle della tv

Quante leggende nello show biz al tempo del coronavirus. Se il pugliese Nicola Porro si è subito dichiarato positivo al contagio bloccando immediatamente il suo prime time su Rete4, un’altra diva barese è stata al centro di una serie di rumors che si sono rincorsi durante tutta la settimana per poi rivelarsi infondati. Bianca Guaccero regina del factual «Detto, fatto» su Rai 2 si era già assentata qualche giorno prima che la Rai comunicasse la sospensione del programma causa emergenza coronavirus. A bloccare a casa la bella Bianca, secondo quanto la Gazzetta è in grado di rivelare, era stata un’influenza intestinale che nulla aveva a che fare con il virus che sta contagiando e mettendo in ginocchio l'Italia. Nell’ultima puntata del prime time di Rai 1 condotto dalla Guaccero e da Enrico Ruggieri, Bianca e il suo potente agente tarantino Gigi D'Amato avevano cenato in un posto tipico napoletano esagerando in fritture e piatti partenopei. Infatti, oltre a Bianca anche Gigi era stato colpito dal virus intestinale che lo ha bloccato a casa fino a ieri. Dunque, la bella conduttrice pugliese sta bene però si ferma perché la Rai ha sospeso alcune produzioni tra cui «Vieni da me» con Caterina Balivo, «La Prova del cuoco» di Elisa Isoardi, «Buongiorno benessere» di Vira Carbone o il programma di Gigi Marzullo lasciando aperte sono le trasmissioni fortemente orientate all'informazione sul coronavirus. Ma il futuro di Bianca sembrava fino a poco tempo fa extra Rai visto che una grossa offerta era arrivata all'attrice da Tv8. Il canale numero 8 del telecomando vuole allestire un programma mattutino da giugno per fare concorrenza a Mattino 5 e a Uno mattina su Rai 1. Bianca doveva essere la star ma lei, convinta da Rai 2 a restare anche nel prossimo anno, avrebbe declinato la ricca offerta. Al suo posto - secondo quanto solo noi siamo in grado di rivelare - Tv8 ha cercato Francesca Fialdini che conduce con successo Da noi a ruota libera la domenica su Rai 1. Per adesso sembra che Francesca abbia detto no, ma la proposta è stata girata anche ad altre conduttrici che sarebbero invece fortemente interessate alla cosa. Intanto, la mondanità al tempo del coronavirus sta azzerando feste cocktail ed eventi lasciando in piedi solo momenti interattivi sui Social. Da segnalare anche che molti vip pugliesi sono partiti lasciando l'Italia per rifugi lussuosi in posti relativamente sicuri. Di chi si tratta? Seguiteci e vi diremo tutto.

Tania a Sainkt moritz - È partita da Varese portandosi dietro il cagnolino e valigie piene di cashmere. Adesso la bella Tania Missoni è nella sua favolosa casa Svizzera e si diletta tra passeggiate musica e film in dvd. Abbandonate le feste e le cene mondane in agenda per marzo, Lady Missoni è a Sainkt Moritz dove si sono rifugiate molte sue amiche milanesi. «Penso di restare qui almeno un paio di settimane» confessa Tania «mi manca la Puglia e sarei andata volentieri nella mia Tenuta del Lauro ma lo farò appena l'emergenza sarà rientrata». Di passaggio in Svizzera anche Marco Tronchetti Provera che, dopo la notizia che il figlio Giovanni è risultato positivo al virus, ha smentito di essere stato contagiato. Il ricchissimo imprenditore milanese sta bene e si fa vedere spesso nelle montagne svizzere in dolce compagnia, anche se a differenza della bellissima ex moglie Afef, non sembra essere in procinto di pronunciare altri sì. Per Tronchetti che ha sposato Letizia Rittatore, Cecilia Pirelli e Afef Jnifen, sarebbe il quarto matrimonio (e non è in programma).

Berlusconi in love a Nizza - Silvio Berlusconi è più innamorato che mai. Dopo la fine della storia con la bella e impetuosa Francesca Pascale, sua Emittenza, uno degli uomini più ricchi del mondo, è fidanzato ufficialmente con la deputata di Forza Italia Marta Fascina, trentenne originaria di Melito porto Salvo lo stesso paese calabro da cui proviene il nuovo super commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri già leader di Invitalia ed ex compagno della giornalista TV Myrta Merlino da cui ha avuto una figlia. Marta Fascina e Berlusconi si sono rifugiati nella super villa di Marina primogenita del Cavaliere in costa Azzurra. Marta, dolce, bella e molto diplomatica, è infatti amatissima dai figli di Berlusconi tanto che qualcuno comincia a parlare non senza fondatezza di prossime nozze (per Silvio sarebbero le terze dopo il primo si ad Elvira Carla Dall'Oglio e a Miriam Bartolini in arte Veronica Lario). Se son fiori d'arancio... Fioriranno. Auguri!

Super Eleonora a Rai 1 - È lei, Eleonora Daniele la nuova regina di ascolti e di potere nella rete ammiraglia. Bravissima, malgrado l'avanzata gravidanza, la Daniele ha avuto il compito di informare gli italiani tenendo in piedi il suo programma Storie italiane per tre ore e mezza. Parte infatti alle 10 e finisce dando la linea al tg1 delle 13.30. A proposito del tg1 da segnalare che il telegiornale diretto da Peppino Carbone sta dando performances straordinarie arrivando a sfiorare i 10 milioni di telespettatori.

Evviva Giorgino e Matano - Molto bravo il giornalista e conduttore pugliese Francesco Giorgino che si sta rivelando grande sia dal punto di vista professionale che umano. Ottimi anche gli ascolti di Uno mattina che si conferma leader di fascia con una informazione completa e rigorosa gestita da Valentina Bisti a Saxa Rubra e da Roberto Poletti direttamente negli studi milanesi della Rai. A coordinare servizi e dirette l'instancabile Marco Ventura capo autore e portavoce del presidente Rai Marcello Foa. Ascolti alle stelle per Alberto Matano e Lorella Cuccarini che stanno dando il meglio modulando il registro della narrazione. Oltre tre milioni di teste per «La vita in diretta» nella versione emergenza coronavirus "allungata" per quasi tutto il pomeriggio. Sospeso infine per adesso «Ballando con le stelle» di Milly Carlucci che doveva partire il 28 marzo. Purtroppo, nonostante un super cast dove era presente la fantastica Elisa Isoardi, le misure anti virus hanno richiesto lo spostamento della data di inizio. In bocca al lupo a tutti sperando che questa emergenza passi davvero presto!