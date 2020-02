Al Bano, da Sanremo alla Russia

Ero a colazione e ho scoperto per caso che su ogni tavolo c'era un cartellino con i nomi dei miei vini. Mi ha fatto molto piacere questa sorpresa che è arrivata dopo anni di frequentazione e amicizia". Albano sta per siglare un grosso accordo ancora top secret - un'intesa che farà certamente molto rumore nel mondo dello showbiz - ma è raggiante perché il "suo" Sanremo è stato bellissimo. La sorpresa che racconta in esclusiva a La Gazzetta del mezzogiorno riguarda il festival dei suoi vini allestito in modo affettuoso ed informale al Grand hotel del Mare di Bordighera, splendido albergo dove il cantante pugliese più famoso al mondo, alloggia dal lontano 1968. Anche questa volta, la famiglia Carrisi ha dormito nelle suite storicamente riservate ad Albano consumando una sontuosa cena a base di pesce con i tre vini delle Tenute di Cellino San Marco: don Carmelo, Platone e Felicità. "Ho scoperto con piacere che i miei vini sono noti a molti che li amano da anni" confida il cantante che è in una forma fisica strepitosa "con i miei figli e Romina abbiamo cenato dopo il Festival come facciamo da anni nell'albergo dove conosco davvero tutti e dove mi accolgono sempre con immenso affetto". E mentre esce l'album Raccogli l'attimo (etichetta Sony) Albano prepara due trasferte importanti per marzo, una in Russia e l'altra in Bulgaria.

Qualcuno aveva scritto anche che il Leone di Cellino avrebbe partecipato al film di Guillermo del Toro che sarà interpretato da Romina Power dal titolo Nightmare Alley. "Era una pellicola che fece il papa di Romina, Tayron Power negli anni 60 e sarà sicuramente una interessante operazione del regista premio Oscar" annota Albano "ma io non c'entro proprio niente. Io canto e continuo con gioia le mie tournée che mi avvicinano ogni volta al pubblico di tutto il mondo, il vero tesoro che accompagna la mia carriera". Intanto, in queste ore Loredana Lecciso è in viaggio verso Milano. Qualcuno sostiene che la bellissima show girl leccese mamma dei figli più piccoli di Albano stia valutando offerte da parte di Mediaset che riguardano programmi popolari e fortunati del Biscione. Al settimanale Chi di Alfonso Signorini, in particolare al giornalista Alessio Poeta, Lory ha rilasciato una lunga intervista in cui sostiene che il rapporto con Albano, nonostante le smentite di rito, è più forte che mai. Cosa che anche noi, molto vicini alla Lecciso, possiamo confermare. Esclusa invece la partecipazione a sorpresa - altra indiscrezione che tiene banco sul web - di Loredana nella casa del Grande fratello. Nelle prossime settimane, il prime time del grande Alfonso che sta dando il meglio di sé alla conduzione rivelando uno stile elegante e rigoroso-molto apprezzato anche dai critici piu severi di tv-ci saranno altri colpi di scena. Ma veniamo adesso alla settimana mondana della scena romana.

Sanremo ha realizzato nella edizione numero 70 un successo che non registrava da oltre 20 anni. Merito di Amadeus e del grande Fiorello ma anche delle canzoni. È stato un festival vinto da un pugliese il tarantino Diodato che ha visto molta partecipazione nel target under 24, un mercato assai interessante per i pubblicitari. Grande traino anche nelle trasmissioni del day time della RAI. Vieni da me di Caterina Balivo ha fatto il colpaccio di intervistare la signora Luciana Castoldi mamma di Morgan ed è schizzato al 17 per cento. Ma la cosa piu interessante ancora è che il dato alto della trasmissione della Balivo è rimasto tale anche nei giorni successivi alla programmazione sanremese. Il che, dicono negli ambienti, avrebbe un po' preoccupato la regina dello share Maria de Filippi che con Uomini e donne solitamente sbanca nella fascia post prandiale di Canale 5. Vieni da me è una scommessa voluta dall'ex direttore di Rai 1 Angelo Teodoli che si può giudicare ormai più che vinta. Caterina Balivo conquista i suoi telespettatori con semplicità e simpatia portandosi a casa anche una essenziale interattività sul web dove il brand è spesso trend topic. Ma crescono anche le altre produzioni della Rai 1 di Stefano Coletta, da Storie italiane della brava Eleonora Daniele (in dolcissima attesa della piccola Carlotta) alla stessa Vita in diretta degli ottimi Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Alberto e Lorella sono così affiatati che proprio a Sanremo si sono addirittura baciati in diretta. Bacio casto, va detto perché se è vero che Alberto è bellissimo, è verissimo che la favolosa Lorella è sposatissima e mamma di 4 figlioli. Al suo fianco, comunque vigila - lo diciamo simpaticamente scherzando - ogni pomeriggio nel backstage del programma di via Teulada il fratello Roberto Cuccarini, bravo e noto produttore tv. Infine, già si parla di un bis per Amadeus. L'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini che lo ha molto sostenuto, lo vorrebbe anche per il 2021. Amadeus è lusingato e scioglierà la riserva nelle prossime settimane. Evviva Sanremo!

Diletta Leotta ha trascorso quasi un mese in una splendida suite del parco dei principi grand hotel and spa per la gioia del top manager Daniele Saladini. Pochi lo hanno saputo finché la bella Diletta non ha pubblicato la foto perché Saladini tiene molto alla privacy dei suoi clienti. Silenziosamente infatti sono tornati anche Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Ivanka Trump che adora questo albergo. Alketa Vesilju star albanese lanciata da Sanremo edizione 70 ha scelto invece di alloggiate al de Russie dove è stata accolta con un trionfo di fiori da parte dei suoi ammiratori. Alketa, bella bionda e spumeggiante ha postato nelle sue storie di instagram foto bellissime del soggiorno romano che prevedeva anche una cena nel ristorante maggiormente alla moda ossia ZUMA di palazzo Fendi diretto dal top manager pugliese Corrado Lamanuzzi che è attualmente a Londra (rientra in Italia il 28 febbraio). Al grand hotel Saint Regis infine da Giuseppe Martino altro manager di classe tripla A per usare una terminologia cara alla business community festa di compleanno della piccola Carol Cadeo con parata di vip made in Puglia. Tra dolcetti al cioccolato, tramezzini e gelati ecco a brindare per i 6 anni della piccola e bellissima festeggiata Beppe Convertini da Martina franca conduttore di Linea Verde con Ingrid Muccitelli, Manuela Arcuri Sofia Bruscoli e lo stilista Gabriele Fiorucci reduce dai fasti di Sanremo dove ha vestito Sabrina Salerno. Auguri!