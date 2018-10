È ripartito da una settimana ma il Buon pomeriggio di Telenorba, in onda quest'anno anche su Canale 21 e Antenna Sicilia, ha già registrato ottimi ascolti. Tre ore in diretta ogni giorno con i conduttori Michele Cucuzza e Mary de Gennaro per raccontare storie pugliesi e temi di cronaca nazionale con collegamenti dalla lussuosa sede romana a due passi da Montecitorio. Antonio Azzalini, plenipotenziario della tv della famiglia Montrone, ha alzato subito il tiro nell'attuale edizione: ecco allora Monica Leofreddi, Mara Venier e Manila Nazzaro. Per la miss Italia 1999 di origine foggiana, sempre bellissima e piena di verve, Azzalini avrebbe in mente un programma tutto suo che si andrebbe ad aggiungere a un palinsesto dove spiccano, oltre al ricco contenitore pomeridiano, anche il format culinario di Anna Falchi e la trasmissione sportiva «Bordo campo» con gli ottimi Mauro Pulpito e la sexy conduttrice Barbara Francesca Ovieni. «Stimo molto Antonio e recentemente abbiamo chiacchierato dell'ipotesi di un programma tutto mio» racconta Manila Nazzaro a La Gazzetta del Mezzogiorno «ma siamo ancora ai preliminari, vedremo se il progetto si concretizzerà a breve». Per la bionda pugliese potrebbero aprirsi, intanto, le porte di Ballando con le stelle 2019 per cui Milly Carlucci sta perfezionando il cast. Tra le indiscrezioni, l'arrivo di un nuovo giurato che dovrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli «opzionata» da Maria de Filippi per la prossima edizione di «Amici» su Canale 5. Verità o boutade? Lo scopriremo presto. Adesso andiamo a scoprire il «lato mondano» di una settimana molto intensa per la politica e la manovra economica.

Solo amore per Frà & Clà - Sono la royal coppia dello show biz italiano e vengono tutti e due dalla Basilicata. Originari di Policoro, l'attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra, freschi sposi, sono innamoratissimi. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che la bella Francesca fosse in attesa di un bebè (il quarto per lei che ha già avuto dall'ex marito Marcello Molfino Renato, Emma e Greta e il secondo per Santamaria che ha avuto Emma da Delfina Fendi Delettrez). I paparazzi hanno immortalato la coppia in un momento di shopping concitato inventando che tra i due neo sposi ci fosse stato un litigio. «Ma che idiozia» smentisce la giornalista lucana «stavamo solo parlando di figli. Siamo più innamorati che mai e ci dispiace che i social continuino ad "avvelenare" la rete con commenti malevoli o invidiosi. Evidentemente non sono abituati a vedere la felicità in amore». A febbraio prossimo, secondo i bene informati, i Santamaria traslocheranno a Milano dove hanno appena comprato casa e dove Francesca ha ripreso a lavorare con Mediaset. Sarà infatti opinionista nella nuova edizione del programma al femminile di Piero Chiambretti su Rete 4 insieme ad Alda d'Eusanio . Auguri.

Compleanni lucani e abruzzesi chic - Festa a sorpresa per pochi intimi domenica scorsa a Palazzo Naiadi a Roma per brindare allo chef star lucano Niko Sinisgalli, il cuoco stellato amato da celebs del calibro di Gerard Depardieu e Sophia Loren. Ormai i clienti vip - anche grazie al garbo della sua amabile moglie Maria Rosito- sono diventati amici di Niko e spesso provano con lui nuovi piatti. Da Barbara D'Urso a Matteo Salvini, non manca nessuno nella short list di Sinisgalli che, tra un ricetta e l'altra, trova il tempo di preparare biscotti con la ricetta della nonna di Policoro che invia regolarmente alla Casa Bianca. Stasera, invece, compleanno pariolino per la proprietaria dell'Ambasciata d'Abruzzo, la splendida Federica Poggi che spegnerà le candeline a mezzanotte con le amiche più care dopo una cena luculliana preparata per lei in una sontuosa sala privata dal marito Roberto. Per Federica si tratterà di fare quattro passi dalla sua casa d'epoca (la stessa in cui abitano Isabella Ferrari e il marito Renato de Maria con i tre figli) al ristorante - sono sulla stessa via - dove l'attenderà la sorpresa floreale di un amico importante. Rose rosa per la festeggiata, di chi saranno?

Barbara vince su tutti - Guerra di cifre per decretare il vincitore nella domenica Rai o Mediaset. Affari italiani si schiera in maniera assoluta con Mara Venier sostenendo che è lei l'unica vincitrice. Ma i conti non tornano ai piani alti di Cologno Monzese dove, dati Auditel alla mano, affermano che Barbara D'Urso con la sua Domenica Live rende Canale 5 prima rete assoluta nella fascia pomeridiana festiva. Barbara vince anche sulla Vita in diretta che però, sotto la gestione di un nuovo staff di autori, ha perfezionato il tiro con servizi e ospiti graditi al pubblico. A supervisionare il tutto c'è poi un professionista di rango come il salentino Stefano Rizzelli, molto apprezzato in viale Mazzini. Tornando alla D'Urso, i vertici della sua azienda guardano con attenzione la comparazione tra il G f vip di Ilary Blasi partito in sordina ed il Grande fratello di Barbara che ha registrato al contrario un boom di ascolti. Il segreto? L'intuito e il talento dursiano legato alla bravura del giovane e capacissimo autore Ivan Roncalli. Non a caso, per la signora della tv del Biscione oltre al pomeriggio, alla domenica e alla nuova edizione del G f si parla di un inedito prime time. Quale? Ve lo dirò a breve...

Sabrina pazza per la Puglia - Lo scorso anno la principessa Fabrizia Dentice di Frasso dovette liberare a tempo di record la sua villa affacciata sul mare di Polignano per cederla, dietro un ricchissimo ingaggio, alla produzione del film Ricchi di fantasia attualmente al cinema con Sergio Rubini e Sabrina Ferilli. La villa con piscina celeste, giardino di limoni e discesa privatissima al mare appartiene all'Ingegnere Giovanni Favia papà di Fabrizia che a Polignano trascorre con la moglie ed il figlio attore Federico tutta l'estate. E tra una scena e l'altra, racconta la principessa, Sabrina Ferilli si è letteralmente innamorata della Puglia, dei taralli e della focaccia barese o della moźzarella di Gioia del Colle e ha promesso di tornare in vacanza con il marito manager multimiliardario Cattaneo. Fabrizia ha invitato la coppia a cena nel suo Castello di San Vito dove la raggiungono spesso molti vip amici del territorio come la giornalista Serena Bortone o la conduttrice Rita Dalla Chiesa. Rita, in particolare, è molto amata in Puglia ed ha un rapporto speciale con il gruppo Norba (nella tarda primavera scorsa ha condotto un bellissimo programma su Radionorba con Ettore Bassi che potrebbe tornare nel 2019); adesso la Dalla Chiesa è nel salotto del sabato di Marco Liorni «Italia sì» dove esprime al meglio la sua capacità di ascolto e commento delle Storie proposte nelle puntate. Con lei ci sono Platinette ed Elena Santarelli.

Bianca senza amore - È durato lo spazio di un mattino il flirt intellettuale tra Luca Bizzarri e la barese Bianca Guaccero. La conduttrice di «Detto, fatto» che non sta facendo certo rimpiangere Caterina Balivo a Rai 2 si dichiara ufficialmente single. Oltre a Luca (di cui parlava molto bene l'uomo più vicino a Bianca, il suo potente agente Gigi D'Amato originario di Taranto e talent scout di Big che vanno da Franco Califano ad Alessandro Greco) alla Guaccero era stato attribuito pure un amore con Fabrizio Moro. Anche in questo caso, precisa lei, non c'è nulla di importante: solo amicizia e collaborazione professionale. Separata con una figlia, la Guaccero aspetta l'amore con la A maiuscola. Ma non è destinata ad attendere troppo, bella com'è. Anzi, volete un retroscena? Sapete a chi piaceva Bianca quando era appena ventenne? Nientemeno che a Luca Medici in arte Checco zalone. Ovviamente non ci fu nulla è mai niente potrà esserci domani visto che Checco è felicemente accasato e papà di due bambine.