Venezia, Al Bano sul red carpet con i figli Jasmine e Albano Jr.

Star internazionali, da tutto il mondo, divi e dive del cinema, ma anche dell'arte, della musica e dello spettacolo. In questi giorni in tanti stanno calcando il red carpet della 75esima Mostra del Cinema di Venezia, ma indubbiamente le emozioni di chi lo fa per la prima volta sono indimenticabili. È quello che è successo ai due figli più piccoli di Al Bano, Jasmine e Albano Jr. Carrisi, rispettivamente 17 e 15 anni, che hanno accompagnato il papà 75enne sul tappeto rosso prima della proiezione del film Vox Lux. Splendidi entrambi, lei bionda in abito bordeaux lungo, che ricorda la mamma Loredana Lecciso, lui con un portamento elegante e gli occhiali da vista. E Al Bano, ovviamente, con l'immancabile cappello. Un piccolo assaggio di mondanità per i giovani eredi Carrisi: diventeranno anche loro volti noti del piccolo (e perché no, magari anche del grande) schermo?

(Foto Ansa)