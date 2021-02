Matera, comune distribuisce dispositivi di protezione alle scuole

«Per gestire la complicata situazione pandemica», il Comune di Matera ha cominciato la distribuzione di materiale sanitario: 40 mila mascherine FFP2, sanificatori portatili e termoscanner, «tutto materiale destinato al personale scolastico dei sei istituti comprensivi». Lo ha reso noto il sindaco della Città dei Sassi, Domenico Bennardi.

«In questo momento di grande difficoltà pandemica e con contagi ancora in numero significativo - ha evidenziato il primo cittadino - per la nostra comunità è necessario adoperarci in tutti i modi per mettere nelle migliori condizioni di sicurezza le strutture scolastiche. La distribuzione di questo materiale è in continuità con le attività di screening organizzate qualche settimana fa per il personale scolastico e le fasce più a rischio della popolazione, con la collaborazione proficua - ha concluso Bennardi - della protezione civile, dell’Asm e il sostegno della Regione Basilicata».