Lecce, comunità indiana dona colazione a volontari

Significativo gesto di solidarietà della comunità indiana residente a Lecce che a partire da oggi e fino al prossimo 3 maggio regalerà la colazione ad oltre 120 operatori della polizia locale, protezione civile e 118 impegnati quotidianamente nell’emergenza Coronavirus.

Questa mattina una delegazione capeggiata da Sanjeev Kumar Kulhari, consigliere comunale aggiunto in rappresentanza delle comunità migranti residenti a Lecce, ha portato cornetti e pasticciotti agli operatori della Protezione civile in servizio presso la sede del Centro operativo comunale di via Giurgola. Presente alla consegna della colazione di solidarietà anche il sindaco Carlo Salvemini. «Volevano anche noi fare qualcosa per quella che è ormai la nostra città, in questi giorni così difficili - ha detto Sanjeev Kumar Kulhari - ci siamo consultati tra di noi e abbiano deciso di fare questo piccolo gesto di solidarietà per dimostrare la nostra vicinanza ai tanti operatori che ogni giorni trascorrono le ore aiutando le persone».