Picchia la compagna, 30enne foggiano arrestato a Caltanissetta

CALTANISSETTA - Ha denunciato ai carabinieri le violenze subite, a partire dal 2019, dal compagno, ora arrestato dai carabinieri di Caltanissetta, su ordine del gip Santi Bologna. L’uomo, 30 anni, originario di Foggia ma residente a Caltanissetta, oltre ad avere offeso e umiliato la donna davanti alla figlia minorenne, l’avrebbe picchiata più volte con calci e pugni fino ad arrivare, in un’occasione, a fratturarle l’avambraccio.

La donna, stanca delle continue violenze, si è rivolta ai carabinieri mostrando anche le foto dei lividi lasciati sul suo corpo dal compagno. Violenze che sono avvenute anche in presenza del padre della vittima, il quale ha raccontato che una volta il giovane l’aveva presa per i capelli nonostante la ragazza tenesse in braccio la figlia. Sabato pomeriggio gli uomini dell’Arma hanno arrestato il giovane, difeso dall’avvocato Potito Marucci del foro di Foggia.