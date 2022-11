«Gli assalti alla Cgil? Non ci fanno paura», il segretario Landini a Cerignola

CERIGNOLA - «È un anno che la Cgil è sottoposta ad atti vandalici»: amaro il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che in occasione delle celebrazioni per il 65esimo anniversario della morte di Di Vittorio ha visitato la sede della Camera del Lavoro di Cerignola vandalizzata due notti fa.

«Penso all’assalto alla sede nazionale fatto con una logica squadrista e fascista di un anno fa per cui c’è un processo - dice - Penso agli atti vandalici che stanno subendo da circa un anno tutte le sedi in giro per l’Italia. Credo che quanto accaduto a Cerignola sia un atto condannabile ma che non ci mette alcuna paura, nessun timore, anzi noi pensiamo di investire ancora di più sulle Camere del lavoro»...

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION