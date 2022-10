Foggia, parcheggiatori abusivi al cimitero: scatta l'allontanamento

FOGGIA - Scacco ai parcheggiatori abusi nei pressi del cimitero. La Polizia Locale, in queste giornate da bollino rosso per le festività di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, questa mattina ha sanzionato 3 parcheggiatori abusivi in violazione all'art. 7/15bis del Codice della Strada. Nei loro confronti sono stati emessi altrettanti ordini di allontanamento per 48 ore, così come previsto dalla L.48/2017 (Daspo Urbano). Sanzionato pure un giovane che in sella a un ciclomotore circolava all'interno del cimitero creando pericolo per i pedoni.

Soccorsa anche una donna che cadendo è rimasta lievemente contusa. È stata medicata dal personale del 118. Rinvenuto e riconsegnato al legittimo proprietario un borsello con all'interno documenti e le chiavi di casa e dell'auto.