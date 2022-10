FOGGIA - Indagati sia gli estorsori che l’estorto per aver negato d’aver pagato una tangente. Emerge dal blitz del 14 ottobre di Procura e Guardia di Finanza sfociato in 9 arresti, 4 per la restituzione di una “Fiat Tipo” dopo aver versato 500 euro. Ora, che in 10 mesi sia l’unico reato di questo genere scoperto in città (o per lo meno di cui si è data notizia) induce a chiedersi: l’episodio è isolato oppure l’unicità è sintomo di quanto si debba indagare molto di più su tali crimini e sul tacere dei taglieggiati? Perché pagare il pizzo e riavere l’auto invece di denunciare e rischiare di ritrovare la macchina bruciata o di non trovarla affatto, pare essere la soluzione privilegiata (non certo obbligata, tantomeno consigliabile e col rischio di conseguenze penali) di chi è vittima di uno di quei reati che più incidono sul senso di insicurezza dei cittadini.

Il fatto che spesso le auto rubate siano ritrovate dai proprietari, come da una statistica dell’ufficio volanti della Questura di qualche anno fa; le spiegazioni talvolta poco convincenti dei… fortunati derubati (“l’ho vista per caso girando in città, non ho pagato alcuno per riavere la vettura”), le indagini, pur rare, gli interessi anche della ”Società” su quello che i mafiosi definiscono il “recupero”, inducono a scegliere la seconda opzione: molte auto sparite alimentano l’affare del racket.

L’ultimo dossier sugli indici di criminalità pubblicato il 5 ottobre dal Sole 24 Ore in base ai dati del ministero dell’Interno rileva in provincia di Foggia un calo dei reati del 6.6% nel 2021 rispetto al 2019, con 23547 reati denunciati nei 61 comuni della Capitanata, ma posiziona Foggia e provincia al 13° posto (il primo è il peggiore) tra i territori meno sicuri, seconda nel Sud dopo Napoli in decima piazza. Uno dei parametri valutati è il furto d’auto rapportato alla popolazione: con 3561 denunce, pari a 595 ogni centomila abitanti, secondo posto in Italia preceduta solo dalla provincia di Barletta Andria e Trani.

Ancora i numeri parlano: nel 2013 denunciati 2462 furti d’auto, di cui 1345 in città; nel 2014 furono 2960 (1540); nel 2015 si arrivò a 3525 denunce (1784); nel 2016 furono 3497 i furti (1622); nel 2017 sparirono 3350 veicoli (1656); nel 2018 ancora 3350 denunce (1656); la città nel 2019 registrò il record di oltre 1900 furti (5 ogni 24 ore) a fronte del dato complessivo di 3700 denunce; nel 2020 ci furono 2829 denunce, di cui circa 1300 a Foggia. Venendo alle classifiche sulla qualità della vita quella 2021 del Sole 24 ore alla voce “giustizia e sicurezza” assegnava il 107° e ultimo posto in Italia, e il 104° quanto a furti denunciati ogni centomila abitanti; l’altra di Italia Oggi vedeva Foggia al 100° posto alla casella “reati e sicurezza”, e al 105° per furti d’auto rapportati alla popolazione.

A luglio 2020 poi una società che si occupa del recupero di veicoli rubati, analizzò i dati sulle 95403 auto rubate in Italia: 34mila quelle ritrovate, circa il 35%; Foggia e provincia si piazzavano al 7°posto. Infine dai dati della “Gazzetta”, basati su auto rubate e arresti per furto stando a quelli di cui le forze dell’ordine ritennero di dare notizia, emerse che nel 2020 a fronte di una media di 3 auto e mezzo rubate ogni 24 ore in città, gli arresti in flagranza erano stati una ventina.