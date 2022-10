FOGGIA - Un uomo, le cui generalità non sono state rese note, è rimasto ferito ad una scapola da un colpo di arma da fuoco esploso dal titolare di un immobile confinante al termine di un litigio. E’ accaduto in serata a Macchia, frazione di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano. La vittima è attualmente ricoverata all’ospedale di Manfredonia (Foggia), ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono sulle tracce dell’uomo che, armato di pistola, ha fatto fuoco contro il vicino.