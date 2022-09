Manfredonia, scontro tra due auto: un morto e un ferito grave

FOGGIA - Incidente mortale a Manfredonia: una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta gravemente ferita a seguito di un frontale avvenuto sulla Provinciale 141 che collega Manfredonia a Zapponeta. Lo scontro tra le due vetture è avvenuto intorno alle 19: 4 le persone coinvolte rispettivamente a bordo di due auto. Della vittima al momento non si conoscono le generalità, mentre il ferito è stato estratto dai vigili del fuoco ed elitrasportato in gravi condizioni nel più vicino ospedale. Sotto shock gli occupanti dell'altra auto che non hanno riportato ferite e lesioni preoccupanti.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco anche i sanitari del 118, i medici rianimatori dell'elisoccorso e i carabinieri, impegnati nella viabilità e supporto alle operazioni di soccorso, mentre i rilievi dell'accaduto sono affidati alla polizia stradale.