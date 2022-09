Foggia, incremento della natalità nel Punto Nascita del «Policlinico Riuniti»

FOGGIA - In tempi di contrazione delle nascite generalizzato e di difficoltà economico sociali determinate dalla recente pandemia, una buona notizia è l’incremento della natalità che si à registrato nel corso di questo anno solare alla data del 20 settembre 2022 presso il Punto Nascita del “Policlinico Foggia”. In particolare, complessivamente tra la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera, diretta dal Dott. Lorenzo Lo Muzio, e la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia Universitaria, diretta dal Prof. Luigi Nappi si è raggiunto il considerevole traguardo di 1.750 parti, avvenuti al 20 settembre 2022 presso il Punto Nascita del “Policlinico Foggia”, tra i più alti nell’intero Meridione d’Italia e con un incremento di circa il 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al successo del Punto Nascita del “Policlinico Foggia” contribuisce anche la capacità di presa in carico dei neonati a rischio da parte della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Dr. Gianfranco Maffei.