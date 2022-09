Foggia, la Guardia di Finanza celebra San Matteo

Stamane alle ore 10, presso la Chiesa di Gesù e Maria, in Foggia, l'arcivescovo di Foggia-Bovino mons. Vincenzo Pelvi (in foto in basso), ha celebrato la santa Messa in occasione della festa di San Matteo, patrono dei Finanzieri. Alla celebrazione sono intervenute le unità della Guardia di Finanza in servizio e in pensione, unitamente alle proprie famiglie, il Comandante Provinciale, Colonello Leonardo Ricci, e le massime autorità militari e civili della Provincia di Foggia.

L’arcivescovo Pelvi, durante la sua omelia nella santa celebrazione, ha ripercorso la figura di San Matteo apostolo ed evangelista, proclamato patrono della Guardia di Finanza da Papa Pio XI il 10 aprile 1934.