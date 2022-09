Terremoto, scossa di magnitudo 2.8 in provincia di Foggia

Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato alle 14.41 di oggi a una profondità di 17 chilometri a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma.

Come sottolinea IlMeteo.it «secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.8 è classificato come terremoto "molto leggero" e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi».