Raffiche di vento a Foggia: cadono alberi e pali della luce

FOGGIA - A causa delle forti raffiche di vento si sono verificati tanti disagi a Foggia: in particolare i vigili del fuoco sono attualmente impegnati in diverse zone della città per la caduta di alberi e pali della luce, oltre che per la messa in sicurezza di ponteggi pericolanti.

In zona Ordona Sud due persone sono rimaste intrappolate nell'auto dopo che un albero sradicato dal vento, è finito sulla strada nei pressi dell'auto in sosta. In viale Giotto invece sono intervenuti gli uomini della polizia locale per la caduta di un palo della pubblica illuminazione che ha danneggiato due auto in sosta.