FOGGIA - Dal 2 maggio la viabilità intorno al Policlinico subirà una robusta trasformazione. La giungla di auto parcheggiate in ogni dove all’interno del più grande ospedale della Capitanata, sparirà come neve al sole. Il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone, dopo un periodo di rodaggio (2 mesi), è deciso a varare il suo primo e più visibile cambiamento nell’ottica di una migliore ottimizzazione degli spazi.

I parcheggi costruiti dal «dg» Dattoli, infatti, ben 1121 stalli tra prolungamento di via Pinto (352), polo biomedico (250), nuovo parcheggio all’uscita del polo (190) e Deu lato Nord (329) risultano attualmente poco utilizzati. Le auto di dipendenti, visitatori, utenti vari cercano di infilarsi tutte all’interno della cittadella sanitaria lasciando spesso senza varchi auto di servizio e disabili. Ma la nuova organizzazione solleva malumori, alcuni prevedibili, altri molto meno.

I sindacati del comparto (medici e infermieri) sono sul piede di guerra e minacciano di fare sciopero. La scelta del commissario di riservare parte dei 240 posti all’interno ai dirigenti, medici soprattutto, è stata salutata nella migliore delle invettive lanciate come «discriminatoria». E c’è chi accusa Pasqualone di tenere ai «privilegi della casta». Il consigliere regionale Joseph Splendido definisce il provvedimento «classista e lesivo della dignità del personale».

Commissario Pasqualone, davvero vuol difendere i privilegi della casta?

«I dirigenti sono 400, il comparto 2500: non è una colpa essere dirigenti. Sono quelli che creano i servizi nella comunità. Comandano i numeri, altro che casta».

Non sarebbe stato più giusto obbligare tutti i dipendenti ai parcheggi esterni?

«I posti all’interno disponibili sono 242. Abbiamo fatto delle stime sulla base delle timbrature, già una parte di dirigenti medici parcheggia al Deu. Vediamo come andrà nei primi giorni e come si distribuiscono le auto, qualcosa potrebbe cambiare. Ma attenzione: abbiamo rivalutato gli accessi per i disabili e dei mezzi di soccorso che entreranno da viale Pinto».

Lei dove lascerà la sua auto?

«La lascerò anch’io nel parcheggio esterno. Di fronte alla direzione generale avremo solo posti auto riservati ai disabili, è assurdo che non trovino posto».

Aumenteranno i permessi di disabilità.

«Saremo vigili, faremo i controlli. Avremo la vigilanza armata nelle ore notturne nei parcheggi anche per prevenire i furti».

Sui social però è stato alimentato un dibattito a senso unico. Come se lo spiega?

«Guardi, la prima nota che abbiamo pubblicato è stata scritta male. Lo ammetto. Ma ho trovato una situazione da terzo mondo, questo caos non esiste in altri ospedali. Provo persino imbarazzo a dover giustificare una cosa del genere».