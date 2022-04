Foggia, 25enne morì dopo pestaggio in discoteca: chiesti 14 anni per i due aggressori

FOGGIA - Una condanna a 14 anni e 4 mesi di reclusione è stata richiesta dal pm Roberto Galli della Procura di Foggia per i 28enni foggiani Michele Verderosa e Francesco Stallone, accusati di aver picchiato e ucciso Donato Monopoli, il giovane di 25 anni di Cerignola aggredito il 6 ottobre 2018 all’interno di una discoteca a Foggia. Il giovane è morto dopo sette mesi di agonia all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Verderosa e Stallone sono accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi.

Il processo con rito abbreviato è in corso nel tribunale di Foggia. Dopo la lunga requisitoria del pubblico ministero la parola è passata agli avvocati di parte civile, Rosario Marino e Franco Metta: entrambi si sono opposti alla concessione delle attenuanti generiche e hanno concordato sulla qualificazione del reato in omicidio volontario in concorso.