Lucera, vertenza del trasporto pubblico: tre stipendi arretrati

LUCERA - «A distanza di oltre un mese dall’ultimo incontro tra le scriventi organizzazioni sindacali e l'amministrazione comunale di Lucera, la vertenza dei lavoratori della Società Lucera Service, non ha ancora trovato soluzione. I lavoratori sono ancora in attesa di ricevere le spettanze arretrate (tre mensilità). Gli impegni presi dalla dirigenza municipale a mettere in atto, con sollecitudine, tutti gli atti necessari per dare soluzione ad una situazione insostenibile per i lavoratori interessati e le loro famiglie, restano tuttora disattesi. Non è pensabile che pastoie burocratiche, ritardi amministrativi e una sorta di inezia procedurale, possano pesare in maniera esclusiva e sostanziale sulla condizione economica, già precaria, di tante famiglie».

Con queste motivazioni le segreterie provinciali di Filt-Cgil (attraverso Antonio Travisano) e Confail (attraverso Alberto Forcelli), annunciano un presidio «stabile ed a oltranza» per giovedì 21 Aprile 2022, dalle ore 10, nei pressi del Comune di Lucera, «fino alla positiva soluzione della vertenza» dei lavoratori del trasporto pubblico.