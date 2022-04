Monsignor Fabio Ciollaro nuovo vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

FOGGIA - Monsignor Fabio Ciollaro è il nuovo vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano. A darne l'annuncio è stato l'arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Domenico Caliandro.

Ciollaro si è preparato al presbiterato nel Seminario Regionale di Molfetta. Ordinato sacerdote nel 1986 ha completato il ciclo accademico con il dottorato in teologia presso il “Teresianum” in Roma. È stato vicario generale dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni dal 2014 e fino ad oggi. È parroco da 26 anni, a servizio di diverse comunità: a Guagnano, S.Vito dei Normanni, Brindisi e, ad nutum Episcopi, a S.Pancrazio Salentino. Dal 2003 fa parte del Consiglio Episcopale, del Collegio dei Consultori e del Consiglio Presbiterale. È stato docente di religione nel Liceo classico “Antonio Calamo” di Ostuni e in altre scuole statali. Ha insegnato teologia spirituale nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Brindisi.

«Sapete con quanta dedizione ha servito la nostra Chiesa - dice di lui a monsignor Caliandro - manifestando in tante occasioni fede robusta, spiritualità autenticamente liturgica, ricca preparazione teologica, attitudine all’ascolto, equilibrio e la saggezza nelle valutazioni, serenità d’animo, rispetto delle persone e sensibilità alle gioie e alle sofferenze degli altri».

«Lo attende una missione difficile - conclude l'arcivescovo - come è difficile la missione di ogni vescovo. Noi, sua Chiesa

di origine, gli auguriamo ogni bene. Continueremo a sostenerlo con il nostro affetto e con la nostra preghiera perché non manchi al pastore la sollecitudine per il suo gregge e al gregge la docilità

verso il suo pastore».