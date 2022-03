Foggia ricorda Marcone, dopo 27 anni l'omicidio è ancora irrisolto

FOGGIA - Ventisette anni fa la morte di Francesco Marcone, il direttore dell’ufficio del registro di Foggia, ucciso con due colpi di pistola mentre rientrava nella sua abitazione. Ventisette anni di dolore, solitudine ma anche di reazione civile, sia pur graduale, di fronte a quello che ancora oggi rimane un caso irrisolto dalla magistratura. L’indagine sulla morte di Francesco Marcone, infatti, ha subito varie archiviazioni: la prima nel 1998. L'anno successivo tuttavia viene aperta una nuova inchiesta, ma il procedimento non trova sospetti e viene nuovamente archiviato nel luglio del 2000. La famiglia di Marcone insiste per riaprire le indagini e nel 2001 ottiene altri 6 mesi di indagini. Nel 2004 il caso sull'omicidio di Francesco Marcone viene definitivamente archiviato senza colpevoli e senza arresti; il caso è rimasto irrisolto.

Francesco Marcone non è stato dimenticato: la sua città ha una piazza ed un monumento a perenne memoria, la Fondazione dei Monti uniti di Foggia da anni assegna una borsa di studio agli universitari foggiani, fino a qualche anno fa la Provincia di Foggia aveva la Scuola superiore di pubblica amministrazione intitolata proprio a Marcone e sacrificata sull’altare delle razionalizzazioni con la riforma delle Province voluta dall’alto.

Oggi a Foggia ci saranno una serie di iniziative: la prima alle 16, presso la stele commemorativa davanti alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Foggia.

«Quando si hanno responsabilità nei confronti della collettività, come accade a chi presta servizio in Agenzia delle Entrate, occorre avere il coraggio di non voltare la testa e fingere di non vedere. Proprio come ha fatto Francesco Marcone col suo rigore morale. Ecco perché ricordare la sua figura, di cui dobbiamo essere orgogliosi», ha detto il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini. Alla cerimonia interverranno il commissario straordinario del Comune di Foggia, Sebastiano Giangrande, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Puglia, Michele Andriola, il direttore provinciale delle Entrate di Foggia, Michele Gammarota. Nel corso della commemorazione, dinanzi la stele in memoria di Marcone, verrà deposta una corona d’alloro da parte dell’Amministrazione Comunale.

La giornata proseguirà alle 17,30 presso l’auditorium della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, con il seminario “Contro la corruzione in memoria di Francesco Marcone”. All’incontro parteciperanno la direttrice del Polo Biblio-Museale, Gabriella Berardi, il procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, la referente del Presidio Libera Foggia, Federica Bianchi, e i figli di Francesco Marcone, Daniela e Paolo. Tra i relatori, oltre al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ci saranno Antonio Laronga, procuratore aggiunto di Foggia, e Alberto Vannucci, professore di Scienza politica presso l’Università di Pisa.