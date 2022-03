Concorso Amiu, preselezioni ridotte per i candidati di Foggia

I candidati foggiani in corsa per un posto di autista all’Amiu non sosterranno alcuna prova selettiva, come invece accadrà per gli omologhi di Bari che dovranno sostenere le prove a partire dal 4 aprile presso il Palaflorio di Bari. Il numero degli aspiranti residenti in Capitanata è infatti inferiore al triplo dei posti messi a concorso, che per quanto riguarda il concorso per autisti prevede di selezionare 200 idonei in graduatoria a cui attingere i neoassunti che saranno richiesti in base alle necessità aziendali. Il concorso permetterà di selezionare anche 80 idonei tra gli operatori ecologici, concorso che prevede una prova di selezione anche per i candidati foggiani. Sul sito web aziendale (https://www.amiupuglia.it/bandi-e-gare/) sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alle prove preselettive della procedura di selezione per autisti ed operatori ecologici promossa da Amiu Puglia spa lo scorso 3 dicembre. «Le preselezioni - informa Amiu - si terranno al Palaflorio di Bari (viale Archimede) nei giorni 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 aprile 2022. Sul sito web aziendale, insieme alle date - viene anche ricordato - sono indicati, per ognuno dei candidati, anche l’orario e la porta di accesso da utilizzare, nonché le modalità di svolgimento delle prove e gli obblighi dei partecipanti.

Per la posizione di autista presso l’unità operativa di Foggia, in virtù di quanto previsto dal bando, non si procederà alla prova preselettiva poiché il numero dei candidati non supera quello corrispondente al triplo dei posti previsti per la graduatoria degli idonei. Pertanto ove il candidato a tale posizione non riceva comunicazione di esclusione prima della data della prova scritta (selettiva), potrà partecipare alla stessa, fermo restando che la partecipazione è comunque da intendersi “con riserva” fino alla definizione della posizione di ciascuno». L’azienda precisa altresì che «tutti i partecipanti alle prove, sia preselettive che selettive, sono ammessi alle stesse, ed alle future graduatorie, con riserva di verifica di quanto dichiarato in sede di domanda e salvi gli ulteriori accertamenti previsti della normativa vigente. Le prove selettive si terranno, presso la stessa sede, nei giorni 9, 10 e 11 maggio 2022». I candidati hanno avuto la possibilità di accedere ad una sola delle procedure selettive. I candidati hanno dovuto pertanto scegliere la sede (Bari o Foggia) ed il profilo specifico (operatore ecologico di livello J, oppure operatore-autista di livello III B) per cui concorrere.

Per entrambi i profili professionali è indispensabile il possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo livello (Scuola media); inoltre, per gli operatori di livello J è previsto il possesso della patente di guida di categoria B, mentre per gli operatori-autisti di livello III B è prevista patente di guida di categoria C e il Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto merci.